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العراق..البرلمان يوافق على قانون الانتخابات المبكرة

10 - أكتوبر - 2020
برلمان العراق - أرشيفية

برلمان العراق - أرشيفية

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وافق البرلمان العراقي، السبت، على استكمال قانون الانتخابات العراقية المبكرة المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل.

وقال النائب حسن خلاطي، في تصريحات صحفية، إن البرلمان عقد جلسة اعتيادية بحضور 183 نائبا، لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية، وتم التصويت بالأغلبية البسيطة بواقع 105 نواب من إجمالي عدد الحضور، على القانون من خلال تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية مع ضمان تمثيل النساء في كل محافظة.

وأشار النائب العراقي إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري استكمال الجداول الملحقة بقانون الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه وفقا لهذا الاتفاق فإن “عدد الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات العراقية بلغ 83 دائرة انتخابية”.

وكانت الحكومة العراقية الحالية حددت منتصف العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد.

وبحسب مصادر عراقية، فإن نحو 26 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.

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