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العراق.. التحالف الدولي ينفذ 133 ضربة جوية ضد داعش في 10 أيام

21 - مارس - 2021
مقاتلات تابعة لقوات التحالف

مقاتلات تابعة لقوات التحالف

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نفذت طائرات التحالف الدولي خلال الأيام العشرة الماضية 133 ضربة جوية ضد مواقعِ تنظيم داعش في جبال قره جوغ بالموصل شمالي العراق ، حسب ما أفادت به خلية الإعلام الأمني العراقية .

وأكد المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي داعش، وتدمير عشرات المواقع التابعة لهم.

وذكر بيان خلية الإعلام الأمني: “بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة أيام الماضية في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى”.

وتابع: “أسفرت عن تدمير 61 وكراً و24 كهفاً، وقتل عدد من الإرهابيين وسننشر لاحقاً النتائج الكاملة للعملية، بعد القيام بعملية البحث والتفتيش في المناطق التي شملتها هذه الضربات”.

العمليات العسكرية ضد داعش

وخلال الشهرين الماضيين، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، وجاءت هذه التحركات عقب تبني التنظيم هجمات إرهابية عدة بالبلدين.

وفي سوريا لم يختف المشهد كثيرا، وشنت الطائرات الحربية الروسية، 97 غارة جوية ضد مواقع داعش بمنطقة البادية على مدار يومين، ليطرح السؤال نفسه هل يعود التنظيم للتمركز في الدولتين وما مدى خطورة هجماته في الوقت الراهن؟

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