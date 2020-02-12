العراق..الجيش يُلمح إلى ملاحقة أنصار الصدر بسبب العبث بالأمن العام

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ألمح عبدالكريم خلف الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبدالمهدي يوم الأربعاء، بملاحقة أنصار مقتدى الصدر، أو من يُعرفون بـ“القبعات الزرق“ على خلفية العبث بالأمن العام.

يأتي ذلك بعد يوم على إعلان الصدر حل تشكيل القبعات الزرق، إثر اتهامات واجهوها بقمع الاحتجاجات الشعبية، والتسبب بمقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين.

وقال خلف بتصريحات صحفية، إن ”الحكومة شكلت فريق عمل برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري لملاحقة العابثين بالأمن العام”، مؤكدا أن “ أوامر صدرت باتخاذ إجراءات فورية من القيادات المسؤولة في المناطق، بعدم السماح بقطع الطرق وغلق الجسور والمدارس ودوائر الدولة، وبدأ تنفيذ هذا القرار من قبل قائد العمليات “.

وأضاف أن ”أجزءا كبيرا من العابثين بالأمن أعلنوا حل أنفسهم، وهذا لا يعفيهم من العقوبات والملاحقة، تحت بند تعطيل عمل الدولة“، مشيرا إلى أن ”هذه الأفعال تعد جريمة مشهودة يعاقب عليها القانون بقوة وعقوباتها ثقيلة“.

وتابع، أن ”التعدي على موظفي الدولة يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 226 من قانون العقوبات”، مشيرا إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والقضاء سيكون الفيصل بذلك“.

وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الثلاثاء حل مجموعة ”القبعات الزرق“؛ وذلك بعد موجة غضب عارمة في الشارع العراقي؛ إثر الاتهامات التي واجهتها تلك المجموعات بالتورط في مقتل متظاهرين في النجف.

وشكل الصدر تنظيم ”القبعات الزرق“ بعد أسابيع على انطلاق الاحتجاجات في البلاد؛ بهدف حماية المتظاهرين، وأسند قيادتها إلى ”المعاون الجهادي“ أبو ياسر.