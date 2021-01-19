العراق.. الحكومة تحدد 10 أكتوبر موعدا جديدا للانتخابات المبكرة

حدد مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، العاشر من شهر أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من يونيو المقبل، لأسباب فنية مهمة، من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة.

وكانت الانتخابات المبكرة مطلبا أساسيا من قبل المحتجين المناهضين للحكومة، والذين نظموا مظاهرات بدأت في أكتوبر 2019.

وصوت مجلس الوزراء على الموعد الجديد للانتخابات خلال جلسته التي استضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وكان مجلس المفوضين قد اقترح في وقت سابق تحديد العاشر من أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

وقبل مصادقة مجلس الوزراء على تأجيل الانتخابات المبكرة إلى أكتوبر، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: “كنا قد حددنا موعد 6 يونيو للانتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد بناء على تعهداتنا بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام من تولينا المسؤولية”.

وأضاف: “منذ اليوم الاول لتشكيل هذه الحكومة، وضعنا كل إمكانات الدولة في دعم مفوضية الانتخابات، ونعرف أنها مفوضية جديدة تضم قضاة محترمين وهي بحاجة إلى كل الدعم والمساندة”.

وشدد الكاظمي على ضرورة أن تكون الانتخابات “حرة ونزيهة وعادلة”، مضيفاً: “لذلك بذلنا كل الجهود في ضمان الأمن الانتخابي. وأقول بكل ثقة أن الحكومة قادرة يوم 6 يونيو على ضمان أمن الانتخابات عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر وتدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية استعداداً للانتخابات”.

وأكد حرص الحكومة على “توفير موازنة المفوضية”، مضيفاً: “وجهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها”. لكن المفوضية اقترحت تأجيل الانتخابات لأسباب “فنية مهمة”.

وتابع: “شعبنا يستحق انتخابات مبكرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة.. وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا، ونحن داعمون لمفوضية الانتخابات للتصدي لدورها التاريخي في هذه المرحلة من أجل إنجاح الانتخابات”.