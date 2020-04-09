العراق ..الرئيس يكلف الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد اعتذار الزرفي

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي.

وأفادت كالة الأنباء العراقية، في وقت سابق، على تليغرام، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أعلن انسحابه من التكليف بتشكيل الحكومة.

وقال الزرفي، وفقاً للمصدر، “اعتذاري عن التكليف مرده الحفاظ على وحدة العراق”.

وأضاف: رسالتي الوطنية وصلت، وهي تحمل بين طياتها ما يشرف تاريخي السياسي والمهني.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد كلف منتصف مارس/آذار الماضي عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية، بعد أن فشلت اللجنة السباعية (المؤلفة من أبرز 7 كتل شيعية في البرلمان العراقي) في التوافق على اسم موحد لتشكيل الحكومة.

وفي الأثناء قالت وكالة الأنباء العراقية إن مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي وصل إلى قصر السلام الرئاسي في بغداد.

وعلى الرغم من تأكيد محافظ النجف عدنان الزرفي قبل أيام على عدم وجود أي نية للاعتذار عن تشكيل الحكومة، تداولت الأوساط العراقية مجددا اسم مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بديلا عنه.