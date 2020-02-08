العراق.. الصدر يسحب ” القبعات الزرقاء ” من ساحات التظاهر

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وجه زعيم التيار الصدري، في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، أصحاب القبعات الزرقاء، بالانسحاب من جميع ساحات التظاهرات.

وأصدر مقتدى الصدر اليوم السبت ميثاق ”ثورة الإصلاح“ وكتب في تويتر“الاستمرار على سلمية المظاهرات، وعدم إجبار أي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقا، وعدم قطع الطرق والإضرار بالحياة العامة، وعدم منع الدوام في المدارس كافة وأما الجامعات وما يعادلها فيكون اختيارية ومن دون إجبار على الدوام وعدمه، وعدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وعلى المرافق الخدمية والصور والمقار وغير ذلك مطلقا“.

وأضاف الصدر ”إخلاء مناطق الاحتجاج والاعتصام من أي مظاهر التسليح .. وإعلان البراءة من المندسين والمخربين والتي أشارت لها المرجعية وغيرها من القيادات الدينية والعشائرية وما شاكلها“.

وشدد على ”توحيد المطالب وكتابتها بصورة موحدة لجميع تظاهرات العراق، والعمل على تشكيل لجان من داخل المظاهرات من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين والتحقيق الجدي في قضية شهداء الإصلاح الذين سقطوا خلال المظاهرات، والعمل على إيجاد ناطق رسمي للمظاهرات“.

وطالب الصدر بـ“عدم التعدي على القوات الأمنية ومنها (شرطة المرور) مطلقا.. وتقديم المعتدين سابقا أو لاحقا للقوات الأمنية فورا، ومراعاة القواعد الشرعية والاجتماعية للبلد قدر الإمكان وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام وإخلاء أماكن الاحتجاجات من المسكرات الممنوعة والمخدرات وما شاكلها“.

ووجه زعيم التيار الصدري، بـ“انسحاب (القبعات الزرق) وتسليم أمر حماية المتظاهرين السلميين والخيام بيد القوات الأمنية المسلحة، وتحديد أماكن التظاهر عموما والاعتصام خصوصا ومن خلال موافقات رسمية وبالتنسيق مع القوات الأمنية بصورة مباشرة“.

وطالب الصدر، بـ“الالتزام بتوجيهات المرجعية والقيادات الوطنية، وطرد كل من يثير الفتنة الداخلية والطائفية وكل من يعتدي على الذات الإلهية أو الأعراف الدينية والاجتماعية وما شاكل ذلك“.

واقترح أن ”يكون يوم الجمعة يوما لتظاهرات عراقية حاشدة من دون الإعلان عن أي انتماء لغير العراق ومن دون التفرقة بهتاف أو فعل أو لافتة أو ما شابه ذلك“.

كما طالب الصدر، بـ“التحقيق بحادثة (الوثبة) و(مرقد السيد الحكيم) و(حادثة ساحة الصدرين) و مجزرة الناصرية وما شابهها في جميع المحافظات“.

وشدد على ”ضرورة عدم تدخل المتظاهرين في أمور سياسية ثانوية كالتعيينات ورفض بعض السياسات من هنا وهناك فلذلك جهات خاصة تقوم بها فضلا عن غيرها، وعدم زج الثوار في تشكيل الحكومة المؤقتة.. ففيه تشويه سمعة الثورة الإصلاحية“.

ودعا مقتدى الصدر إلى ”إعطاء أهمية لتجمع طلبة الجامعات ففيه نصرة للإصلاح وعدم التعدي عليهم أو مضايقتهم ما داموا سلميين. والاستمرار بذلك إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة“.

ومنحت خطبة المرجعية الدينية في النجف، أمس الجمعة، زخما كبيرا للاحتجاجات الشعبية، إثر تنديدها بممارسات ”القبعات الزرق“ التابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خلال اليومين الماضيين.

وقتل وأصيب نحو 70 شخصا إثر اقتحام ”القبعات الزرق“ ساحة الاعتصام في النجف، أمس الأول، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، فضلا عن انتقادات واسعة لمقتدى الصدر.