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العراق.. الصدر يطلب من نواب كتلته “كتابة استقالاتهم” من البرلمان

9 - يونيو - 2022
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وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي “لكتابة استقالاتهم” إذا كان بقاؤهم “عائقا أمام تشكيل الحكومة” العراقية الجديدة.

وطلب الصدر في كلمة متلفزة من “نواب الكتلة الصدرية بكتابة استقالاتهم من مجلس النواب استعدادا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم”.

وكرر الصدر توجيه الانتقادات للقوى المنافسة التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة في البلاد وتصر على تشكيل حكومة “توافقية”، مشددا أن “إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية”.

وقال زعيم التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية بأكثر من 70 مقعدا، “من هنا صار علي أن لا اشترك معهم ليعود العراق لقمة للتوافق والفساد والتبعية”.

    المصدر :
  • الحرة

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