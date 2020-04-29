العراق ..الكشف عن حصص الكتل السياسية في حكومة الكاظمي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت مصادر عراقية فجر اليوم الأربعاء، عن حصص الكتل السياسية في التشكيلة الحكومية المتوقعة، التي توصل إليها، رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، بعد أنباء تحدثت في اليومين الماضيين، عن “فيتو” شيعي قد يتسبب بتعطيل تشكيل الحكومة التي تبقى نصف المدة الدستورية (شهر) للإعلان عنها.

وتأتي أنباء الانفراجة في مخاض تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أنباء عن تقديم الكتل السنية والكردية “تنازلات” لصالح تشكيل الحكومة دون أي اشتراطات تمنح الكاظمي مطلق الصلاحيات لاختيار طاقم فريقه الوزاري.

وكشف النائب العراقي كاظم الصيادي، فجر اليوم، في منشور له على صفحته في “فيسبوك” عن انتهاء اجتماع رئيس الوزراء المكلف مع كتل سياسية في بيت هادي العامري، للخروج باتفاق على حصص الكتل في التشكيلة المرتقبة، قائلا إنه تقرر تسليم كتلة سائرون “وزارة الكهرباء والصحة والموارد المائية” وكتلة الفتح وزارة الداخلية والاتصالات والنقل”.

كما تقرر تسليم كتلة الحكمة “وزارة النفط” وكتلة دولة القانون “وزارة الخارجية” وكتلة النصر “وزارة التعليم العالي”.

فيما تقرر بحسب الاجتماع تسليم حقيبة وزارة العمل، لكتلة الفضيلة، وتسليم كتلة العقد الجديد (الفياض و اراس ) وزارة الزراعة.

من جانبه نشر المذيع في قناة الحرة العراقية “خاصة”، معن حبيب، في تغريدة على “تويتر” حصص الكتل السياسية المتوقعة في التشكيلة الحكومية، حيث تضمنت تسليم سائرون وزارة الكهرباء والصحة والموارد المائية / الأمن الوطني / البنك المركزي / الأمانة العامة، وتسليم كتلة الفتح الاتصالات والنقل.

وأما كتلة الحكمة فتقرر أن تستلم وزارة النفط، بحسب حبيب، فيما قال إن كتلة دولة القانون لا تريد تسلم وزارة الخارجية وتصر على تسلم وزارة الداخلية.

وأضاف حبيب في تغريدة أخرى، أنه تقرر تسليم كتلة النصر وزارة التعليم العالي / مكتب رئيس الوزراء، وكتلة الفضيلة وزارة العمل وكتلة العقد الجديد/ الفياض وزارة الزراعة وأمانة بغداد لاراس حبيب، وتسليم كتلة الحلبوسي وزارات التخطيط و التجارة و التربية، وكتلة أحمد الجبوري وزارة الدفاع.