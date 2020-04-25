العراق.. المعابر مع إيران مغلقة ولا يوجد قرار بفتحها

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أكدت هيئة المنافذ الحدودية أن جميع المنافذ العراقية مع دول الجوار مغلقة تماماً، وليس هناك أي قرار بشأن إعادة افتتاحها.

وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي إنه لغاية الآن لم يصل قرار بفتح أي منفذ وجميع المنافذ مغلقة بالكامل.

وكان حاكم مدينة “بانه” غرب إيران، قد أعلن اليوم السبت، عن عودة سوق “سيرانبند” الحدودي مع إقليم كردستان العراق، إلى استئناف نشاطه مع الالتزام الكامل بالتوصيات والتعليمات الصحية.

وقال حاكم المدينة الإيرانية الواقعة في محافظة كردستان بغرب البلاد محمد أمين زادة في حديثه خلال الاجتماع التنسيقي لاستئناف نشاط هذا السوق الحدودي، وفقا لوكالة مهر للأنباء إن سوق سيرانبند الحدودي الذي أغلق نهاية العام (الإيراني) الماضي (انتهى في 19 آذار/مارس) بسبب تفشي فيروس كورونا، سيستأنف نشاطه اليوم السبت مع الالتزام الكامل بالتوصيات والتعليمات الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19.

وأضاف أن هذا السوق الحدودي يعد من محاور تنمية المدينة من خلال تأثيره الكبير في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين وتابع أن العديد من منتوجات القطاعات المختلفة ومنها الصناعية والزراعية في مدينة بانة والمدن الأخرى يتم تصديرها عبر هذه الحدود المتاخمة لإقليم كردستان العراق، لذا فإن إعادة فتحها سيساعد في تنشيط الأعمال التجارية والاقتصادية”.