الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق.. انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" بمحافظة ديالى

28 - فبراير - 2021
عناصر من الجيش العراقي - أرشيفية

عناصر من الجيش العراقي - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت القوات العراقية، اليوم الأحد، ن إطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي، شمال شرق ديالى.

وتجري العملية على محوري ديالى الشرقي ونهر ديالى الغربي، شمال ناحية جلولاء وتمتد إلى الحدود الفاصلة مع قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق.

وسبق العملية الأمنية، قصف مدفعي مكثف استهدف أوكار تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكثفت القوات العراقية في الآونة الأخيرة من عملياتها الأمنية ضد خلايا “داعش” في مناطق متفرقة، خاصة بعد التفجير الدموي الذي شهدته بغداد الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات.

وأسفرت تلك العمليات عن اعتقال ومقتل عناصر إرهابية في “داعش” بينهم قيادات في التنظيم المتطرف، آخرها مسؤول التفخيخ فيما تسمى بـ”ولاية بغداد”، نهاية الأسبوع الفائت،

ويشكل تنظيم “داعش” أهم التحديات الأمنية التي يواجهها العراق رغم هزيمته واسترجاع جميع الأراضي التي سيطر عليها عام 2014.

    المزيد من أخبار العالم

    برنامج إيران النووي يثير قلق العالم
    في الدوحة.. انطلاق جولة محادثات نووية غير مباشرة بين إيران وأمريكا
    آثار الدمار الذي خلفه القصف الروسي على كريمينتشوك
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فاجعة كريمنتشوك تنشر الخوف بعيدا عن خطوط المواجهة بأوكرانيا
    الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها
    الأسهم الأوروبية تواصل الصعود لثالث جلسة في هذا الأسبوع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟