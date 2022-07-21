الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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العراق.. تشييع ضحايا قصف دهوك

منذ 44 دقيقة
جثامين ضحايا قصف دهوك

جثامين ضحايا قصف دهوك

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شيع العراق جنازات ضحايا قصف طال حياة 9 مدنيين في منتجع سياحي بمحافظة دهوك الشمالية، بإقليم كردستان، وتلقي بغداد اللوم فيه على أنقرة، حسبما نقلت رويترز.

وأرسلت السلطات العراقية طائرة عسكرية إلى إقليم كردستان لنقل جثامين الضحايا إلى بغداد، إذ نقلت التوابيت التسعة بسيارة إسعاف، بينها تابوت طفل صغير.

وحمل وزير الخارجية، فؤاد حسين، ورئيس الإقليم، نجيرفان بارزاني، نحو الطائرة، التابوت الصغير، قبل أن تقلع إلى بغداد.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، قد أعلن يوم حداد وطني غداة مقتل تسعة مدنيين في قصف على منتجع سياحي في شمال العراق، حمّلت بغداد مسؤوليته لأنقرة.

وأثار القصف الذي تسبب بمقتل 9 مدنيين وإصابة 23 بجروح، غضب الرأي العام العراقي، لا سيما وأن غالبية الضحايا هم من وسط وجنوب البلاد، الذين يتوجهون إلى المناطق الجبلية في كردستان المحاذية لتركيا، هرباً من الحرّ.

وتظاهر العشرات صباح الخميس أمام مركز لمنح تأشيرات دخول إلى تركيا، وسط إجراءات أمنية مشددة، مطالبين بطرد السفير التركي من العراق، كما أفاد مصوّر في فرانس برس.

وبثّت أغاني وطنية عبر مكبّرات صوت، فيما رفع بعض المتظاهرين لافتةً كتب عليها “أنا عراقي، أطلب طرد السفير التركي من العراق”.

ومن بين المتظاهرين، علي ياسين، 53 عاماً، الذي قال لفرانس برس: “تركيا والسفارة التركية نقول لهم يكفي”، مضيفاً “السلمية لا تفيد. حرق السفارة التركية مطلبنا بعد أن نخرج السفير التركي لأن حكومتنا لا ترد وغير قادرة”.

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