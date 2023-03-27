العراق.. تعطيل الدوام الرسمي بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الإثنين، عطلة رسمية في جميع المحافظات العراقية، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان، مساء الأحد، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين الموافق 2023/3/27، بسبب سوء الأحوال الجوية”.

وبحسب بيان مجلس الوزراء العراقي، فقد استثنى رئيس الحكومة المؤسسات الأمنية والخدمية من القرار المذكور.

ويوم الأحد، شهدت محافظات عراقية عدة، منها: بغداد، الديوانية، النجف، واسط، الأنبار، ومناطق أخرى، موجة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف ورياح قويّة خلّفت خسائر مادية كبيرة بحسب السلطات.

وسبق أن أعلنت بعض المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، ليوم الإثنين، منها: ذي قار، الأنبار، الديوانية، واسط، مع بقاء المؤسسات الخدمية على رأس عملها.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، أضرارًا كبيرة لحقت ببعض المرافق العامة، وسيارات غمرتها المياه التي اجتاحت كذلك بعض المنازل والدوائر الحكومية نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن عن أي خسائر بشرية.