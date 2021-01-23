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العراق.. سقوط أربعة صواريخ “كاتيوشا” في محيط مطار بغداد

منذ 43 دقيقة
مطار بغداد

مطار بغداد

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تصدت منظومة الدفاع الجوي بقاعدة فكتوري التابعة للجيش الأميركي ،مساء الجمعة ، لعدة صواريخ من نوع كاتيوشا كانت تستهدف مطار بغداد ، وفقاً لمصادر صحفية عراقية .

وبحسب شهود عيان فقد سقط أحد الصواريخ على مناطق سكنية. كما لم ترد أي تفاصيل حول سقوط ضحايا أو إصابات جراء القصف الصاروخي على محيط مطار بغداد.

وكانت قد دشنت قاعدة فكتوري الأميركية نهاية العام الماضي منظومة دفاع جوية من نوع C-RAM بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة بمحيط المنطقة الخضراء والمطار، خشية شن فصائل مسلحة موالية لإيران، هجمات انتقامية بمناسبة مرور عام على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وفي أواخر يوليو الماضي، تعرض مطار بغداد إلى هجوم مماثل، إذ سقط صاروخ كاتيوشا على المطار، من دون أن تسجل أضرار أو إصابات.

وعادة ما يتكرر استهداف مطار بغداد الدولي، الذي يضم قاعدة عسكرية أميركية، بالصواريخ من مناطق مجاورة له، من دون أي يعلن عن إطلاقها أي جهة.

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