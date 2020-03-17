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العراق.. سقوط صاروخين على معسكر تتواجد به قوات أمريكية

تعرض معسكر ”بسماية“ الذي يحوي قاعدة عسكرية تؤوي قوات أمريكية، جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد، يوم الثلاثاء، لعملية قصف بصاروخين.

وقالت خلية الإعلام الأمني (حكومية) في بيان، إن ”صاروخين سقطا على مواقع قواتنا الأمنية في معسكر بسماية مساء أمس، انطلاقا من أرض زراعية في معامل طابوق النهروان“، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر أمني عراقي ، إن ”الصاروخين سقطا على الجناح الخاص، بالقوات الأمريكية في المعسكر، لكن لغاية الآن لا نعرف الخسائر البشرية والمادية، حيث فرضت القوات الأمريكية طوقا أمنيا، ومنعت دخول أي قوة عراقية إلى الجناح الخاص بها في المعسكر“.

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وتزايدت وتيرة الهجمات على منشآت أمريكية في العراق، عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

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