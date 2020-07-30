العراق..سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد دون خسائر

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أفادت السلطات العراقية ، الخميس ، بسقوط صاروخي كاتيوشا على مطار بغداد الدولي .

ذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء الخميس، أن صاروخي كاتيوشا سقطا بمحيط مطار بغداد دون خسائر.

وقالت الخلية، التابعة للجيش العراقي، في بيان نشرته مواقع محلية، إن “صاروخين نوع كاتيوشا سقطا بمحيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر، وقد تبين أن انطلاقهما كان مِن مكانين مختلفين قرب الطريق الدولي في منطقة الرضوانية”.

وتتكرر الهجمات بصواريخ الكاتيوشا والتي دائما ما تستهدف أماكن ومؤسسات دبلوماسية ومصالح دولية، يتركز أغلبها في المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد.

هجمات مجهولة

كما تعرض محيط مطار بغداد الدولي لهجمات صاروخية مجهولة حيث يتمركز جنود عراقيون وأميركيون. وتكثفت وتيرة إطلاق الصواريخ هذه مع انطلاق الحوار الأميركي العراقي، الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران.

وكانت الحكومتان الأميركية والعراقيّة أعلنتا، فجر الجمعة، في بيان مشترك عقب انطلاق “حوارهما الاستراتيجي” أن الولايات المتحدة “ستُواصل تقليص” وجودها العسكري في العراق “خلال الأشهر المقبلة. وقالت حكومتا البلدين في البيان، إنه “في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قوّاتها في العراق”، من دون تقديم تفاصيل إضافيّة.

كما أضاف البيان “الولايات المتحدة كرّرت أنها لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودًا عسكريًّا دائمًا في العراق”.

في المقابل، وعد العراق بحماية القواعد التي تضمّ قوّات أميركيّة، بعد سلسلة هجمات صاروخية ألقي باللوم فيها على فصائل موالية لإيران.

يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق حوالي 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية، لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.