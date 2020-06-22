العراق.. سقوط صاروخ في مطار بغداد الدولي

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أعلنت جهات أمنية عراقية ، مساء الاثنين، عن سقوط صاروخ على مطار عسكري تستخدمه القوات العراقية وقوات التحالف في بغداد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن صاروخ نوع كاتيوشا سقط في مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان: إن ”صاروخاً نوع كاتيوشا سقط في مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر“.

وذكر البيان أن الصاروخ تبين أن انطلاقه كان من قرية الدهنة شمالي قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد، بين الحين والآخر، قصفاً بصواريخ الكاتيوشا، يستهدف في الغالب المنشآت الأجنبية والمواقع العسكرية، والمنطقة الخضراء شديدة التحصين.

وتُتهم الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران بإطلاق تلك الصواريخ نحو السفارة الأمريكية، ضمن أجواء التوتر الإيراني – الأمريكي في العراق.

هجمات مجهولة

كما تعرض محيط مطار بغداد الدولي لهجمات صاروخية مجهولة حيث يتمركز جنود عراقيون وأميركيون. وتكثفت وتيرة إطلاق الصواريخ هذه مع انطلاق الحوار الأميركي العراقي، الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران.

وكانت الحكومتان الأميركية والعراقيّة أعلنتا، فجر الجمعة، في بيان مشترك عقب انطلاق “حوارهما الاستراتيجي” أن الولايات المتحدة “ستُواصل تقليص” وجودها العسكري في العراق “خلال الأشهر المقبلة. وقالت حكومتا البلدين في البيان، إنه “في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قوّاتها في العراق”، من دون تقديم تفاصيل إضافيّة.

كما أضاف البيان “الولايات المتحدة كرّرت أنها لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجودًا عسكريًّا دائمًا في العراق”.

في المقابل، وعد العراق بحماية القواعد التي تضمّ قوّات أميركيّة، بعد سلسلة هجمات صاروخية ألقي باللوم فيها على فصائل موالية لإيران.

يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق حوالي 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية، لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.