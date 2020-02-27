العراق.. طلب كردي “أخير” من علاوي لمنح الحكومة الثقة

أكد عضو وفد إقليم كردستان المفاوض ضياء بطرس، الخميس، أن الاجتماعات الأخيرة مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي انتهت من دون التوصل إلى نتيجة، فيما وجه طلباً يمهد للتصويت على تشكيلته الوزارية.

وقال بطرس في حديث لوسائل اعلام محلية، إن ” علاوي يصر على نفس الآلية في اختيار الوزراء، وفي قضية التعامل مع إقليم كردستان، وهذا يعقد المسألة”.

وأوضح أن “الأمور في الـ48 ساعة المقبلة تتطلب منه المرونة، لكي نمضي في عملية التصويت على الكابينة الوزارية وتزال جميع العقد”.

وأضاف: “يجب أن يقوم علاوي باستشارة الكرد في اختيار المناصب الوزارية المخصصة لهم، وهناك إشكاليات على قضية الموازنة ورواتب الموظفين وغيرها، والتي تعهد خلال الاجتماعات الأولية بحسمها”

وأشار القيادي الكردي إلى أن “الوفد الكردي سيبقى في بغداد وستكون له اجتماعات جديدة مع علاوي والكتل السياسية الأخرى، وفي حال لم يبد علاوي مرونة في التفاوض، فإن الأمور ستبقى على ما هي عليه حتى بعد مرور 48 ساعة قبل موعد التصويت على تشكيلته الوزراية”.

وكانت كتل سياسية عراقية عدة أبدت رفضها لتشكيلة حكومة علاوي، وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مباحثات علاوي مع الكتل الكردية فشلت، وذلك في الوقت الذي قدم علاوي للبرلمان تشكيلة وزارية، خلت من أسماء وزراء الدفاع والداخلية والمالية والعدل.

وكان علاوي قد قال، الأربعاء، فى تغريدة: “غدا سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين”، مضيفا أن “الحكومة ستعيد للشعب حقه وللعراق هيبته”.