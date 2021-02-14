العراق.. فرض إجراءات مشددة استعدادا "لتفش" جديد محتمل لكورونا

أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، عن فرض محموعة من الإجراءات الاحترازية ، استعدادا “لتفش” جديد محتمل لفيروس كورونا المستجد .

وفرضت وزارة الصحة العراقية، الأحد، الحظر المسائي للتجوال في عموم البلاد لمدة أسبوعين، يبدأ من الثامنة مساء وحتى ساعات الصباح، كما قررت إغلاق المساجد والنوادي الصحية ومراكز المساج.

واستثنيت كوادر وزارة الصحة، والقوات الأمنية، ومحال بيع الخضر من الالتزام بساعات الحظر.

ومنعت الوزارة إقامة مجالس العزاء وحفلات الأعراس مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين، وأوصت باعتماد التعليم الإلكتروني للطلبة.

وأعلنت عدة مجموعات دينية إلغاء صلاة الجمعة تماشيا مع إجراءات وزارة الصحة.

ويأتي قرار وزارة الصحة العراقية بعد ساعات فقط من إعلان الفحوصات المختبرية الخاصة باكتشاف التحورات الجينية في فيروس كورونا.

غرامة لعدم ارتداء الكمامة

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن “الهدف من القرارات الجديدة هو تقليل انتشار العدوى” بين العراقيين.

وأضاف أنه “سيتم فرض غرامة 25 ألف دينارا على كل شخص لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة”.

وأكد البدر في تصريحات للصحيفة العراقية الرسمية أن “وزارة الصحة مستعدة لكل الاحتمالات، ولديها نحو 80 مختبراً”.

وفي تصريحات لوكالة ناس المحلية، قال البدر إن الوزارة جاهزة لمواجهة أي “تفش” جديد للوباء.

وسجلت السلطات العراقية 2224 حالة إصابة جديدة، الأحد، مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى نحو 644 ألف إصابة متقدما على كل بلدان المنطقة ما عدا إسرائيل وإيران.

كما فقد العراق أكثر من 13 ألف شخص توفوا نتيجة لإصابته بالفيروس.