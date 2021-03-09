العراق.. قتلى وجرحى بهجوم استهدف زواراً شيعة في بغداد

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 11 أشخاص بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة يدوية الليلة الفائتة استهدفت زوار شيعة متوجهين إلى منطقة الكاظمية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت خلية الأمن في بيان، إن امرأة قتلت وأصيب 10 بجروح، بينهم 3 أشخاص يُجرى لهم عمليات جراحية طارئة، إثر هجوم بقنبلة يدوية، استهدفت الزائرين الشيعة المتوجهين سيرا على الأقدام الى منطقة الكاظمية، لإحياء ذكرى وفاة الإمام “موسى الكاظمي”، بالقرب من جسر الأئمة شمالي بغداد.

وجاء الهجوم، بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إحباطها هجمات انتحارية تستهدف الزوار الشيعة المتوجهين إلى الكاظمية.

ولم تشر الخلية في بيانها الى الجهة التي نفذت العملية في حين لم تتبنى أي جهة الهجوم.

يشار الى أنه وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة، طقوس ذكرى وفاة الإمام “الكاظم”، سابع أئمة أهل البيت لدى الطائفة الشيعية.

ومن المتوقع أن تبلغ أعداد الوافدين على الكاظمية ذروتها، يوم الغد الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات مشتركة من الجيش والشرطة.

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة، باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة، حيث مرقد الإمام “الكاظم”.

يذكر انه، خلال السنوات الماضية، شهدت المناسبات الشيعية هجمات أغلبها انتحارية أوقعت قتلى وجرحى بالمئات، وغالبا ما تلقي السلطات باللوم في تلك الهجمات على تنظيم “داعش” الإرهابي، على الرغم من أن الحكومة العراقية أعلنت عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.