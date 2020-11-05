العراق..قتلى وجرحى في انفجارين مزدوجين بمحافظة ديالى

أفادت مصادر أمنية عراقية عن مقتل ثلاث سيدات وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة في انفجارين مزدوجين، الخميس، بمحافظة ديالى شمال بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للقوات المسلحة، إن المرأتين قتلتا بانفجار دراجة نارية مفخخة، فيما لقي الشرطيون مصرعهم في انفجار ثان وقع لدى وصولهم إلى مكان الانفجار الأول.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لوكالة فرانس برس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع في منطقة العبارة شمال شرقي بعقوبة.

وكثف عناصر موالون لتنظيم داعش، الذي هزم في العراق أواخر العام 2017، هجماتهم في المنطقة مؤخرا.