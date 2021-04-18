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العراق.. قتيل و5 جرحى باستهداف مقر لميليشيات الحشد في كركوك

18 - أبريل - 2021
عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي في العراق

عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي في العراق

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قتل عنصر من ميليشيا الحشد الشعبي وأصيب خمسة آخرين ، جراء استهداف مجهولين لمقر تابع لمليشيا الحشد في محافظة كركوك شمال العراق.

مصادر في شرطة كركوك، قالت إن “مجهولين، يعتقد أنهم من تنظيم داعش، أطلقوا 6 قذائف صاروخية من نوع هاون على مقر للحشد في قرية البو شهاب التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك”.

وبحسب المصادر، فقد أدى الهجوم لمقتل عنصر من عناصر الحشد، وإصابة 3 عناصر من الحشد وجنديين في الجيش العراقي، فيما شنت قوات مشتركة من الجيش والحشد، حملة تمشيط في المنطقة بحثا عن مطلقي القذائف”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات العراقية حول الهجوم.

يشار الى أن العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

يذكر أن فصائل الحشد الشعبي في العراق تدين بالولاء للنظام الايراني ويشارك بعضها في معارك سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد

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