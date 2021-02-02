العراق.. قوات الأمن تستهدف مقرات داعش في محافظة نينوى

قالت السلطات الأمنية العراقية، مساء الإثنين، أنها استهدفت مقرات تنظيم داعش الإرهابي في نينوى شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، إنه تم تدمير وكرين للتنظيم الإرهابي وضبط اثنين من عناصره، إلى جانب تفجير عبوات ناسفة مفخخة ضمن عملية “أسود الجزيرة”، بحسب قناة السومرية العراقية.

وأكد البيان أن العملية تمت غربي نينوى، وتمكنت القوات أيضاً من “تفجير ٤ عبوات ناسفة، فضلا عن معالجة منزل مفخخ وتدمير نفق، وضبط دراجتين ناريتين”، وما زالت العملية مستمرة”.

وأطلق الأمن العراقي عملية “أسود الجزيرة” بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غربي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن “عملية أسود الجزيرة، انطلقت بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غربي العراق للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم”.

وأضافت، أن “القوات التي تشترك في العملية هي: قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بتسعة محاور رئيسية، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش”.

وتكثف القوات الأمنية من حملاتها العسكرية بملاحقة واعتقال عناصر تنظيم داعش بعد التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب منطقة الطيران في بغداد في الشهر الماضي.

وعاود تنظيمات داعش شن هجماتها مجدداً منذ مطلع العام الماضي بعد تراجع عملياتها عقب خسارة المدن التي احتلتها في أحداث يونيو/حزيران 2014.