“الصحة العراقية” تتوعد بحبس المخالفين لإجراءات الوقاية المفروضة جراء “كورونا”

العراق كورونا
العراق كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.


Notice: Undefined index: tag in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/better-adsmanager/includes/libs/better-framework/content-injector/bf-content-inject.php on line 465

 

توعدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، بحبس المخالفين لإجراءات الوقاية المفروضة في البلاد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة مخالفي قرار منع التجمعات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان متلفز، “في الوقت الذي تهيب فيه الوزارة بجميع المواطنين ممارسة دورهم في دعم الوزارة بكافة تشكيلاتها في التصدي لفيروس كورونا والحفاظ على سلامة جميع المواطنين، نذكّر الجميع بالمسؤولية الجزائية عن انتهاك القرارات الصادرة عن لجنة الأمر الديواني رقم 55 وعلى رأسها منع التجمعات”.

وأضاف أن “قانون العقوبات نص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بالأفراد، وحيث أن إقامة التجمعات تنطبق عليه أحكام المواد القانونية من قانون العقوبات”.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت
شاهد أيضاً

بومبيو: أدلة ملموسة تؤكد أن فيروس كورونا المستجد جاء من مختبر صيني

ارتفاع حاد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا

انتحار رجل الأعمال الروسي الملياردير دميتري بوسوف وسط أسباب مجهولة

“الصحة العالمية”: من غير الممكن العودة إلى العمل كالسابق رغم تراجع…

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×