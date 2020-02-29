العراق..مباحثات علاوي لتشكيل الحكومة وصلت إلى طريق مسدود

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر مطلعة أن الحوارات مع بعض الكتل بشأن تشكيل الحكومة وصلت إلى طريق مسدود، موضحة أن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لم يتوصل إلى أي تقارب مع الكرد حتى الآن، ولم يتمكن من حل الأزمة مع تحالف القوى العراقية.

وأضافت المصادر أن المعسكر المعارض لعلاوي بدأ يتسع.

وكان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أعلن موافقة رئاسة المجلس على طلب تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية حتى إكمال تشكيل الحكومة.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أنه تمت موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية، من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية إلى يوم غد الأحد الموافق الأول من مارس.

وكان مجلس النواب العراقي قد أخفق، الخميس،ـ في عقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة علاوي، وتم تأجيلها إلى اليوم السبت لعدم اكتمال النصاب.

وكانت مصادر نيابية أفادت لـ”العربية” و”الحدث” في وقت سابق بأن البرلمان سيرجئ التصويت إلى الأحد. وأوضحت أن نواب كتلة سائرون (التي يتزعمها التيار الصدري) هم الوحيدون الذين حضروا إلى البرلمان.

وجلسة الخميس كانت مطلبا أساسيا من علاوي والزعيم الشيعي مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري) الذي هدد بتنظيم تظاهرات حول مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الأسبوع.