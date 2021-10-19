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العراق.. مفوضية الانتخابات توجه تحذيرا لجميع المرشحين

19 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2021 8:34 مساءً
انتخابات العراق

انتخابات العراق

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وجهت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، تحذيرا أخيرا لجميع المرشحين بشأن تقديم الطعون على نتائج الانتخابات الأخيرة.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، وجهت المفوضية نداءا إلى جميع المرشحين سواء الأفراد أو من الأحزاب والتحالفات السياسية ممن لديهم طعن في نتائج انتخابات مجلس النواب 2021.

وقالت المفوضية في بيان إن نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الموافق 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري هو اليوم الأخير لتقديم الطعون.
كما أكدت على ضرورة تقديم الأدلة الساندة للطعن خلال 3 أيام من تاريخ مدة انتهاء الطعن.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تلقت أكثر من 1250 طعنا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في الـ 10 من أكتوبر الجاري.

وأوضحت أنها ستتعامل مع تلك الطعون عن طريق مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفع لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى.

وأشارت إلى أن الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما.

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