العراق.. مقتدى الصدر يشن هجوماً لاذعاً على القضاء

بعد إعلانه التحول للمعارضة لعد فشله في تشكيل الحكومة، شن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، هجوماً لاذعاً على القضاء العراقي، متهماً إياه بمسايرة أفعال الثلث المعطل “المشينة”، مشدداً على أنه لن يقبل بإعادة العراق إلى نظام المحاصصة.

وقال الصدر في خطاب وجهه إلى الشعب العراقي “إن “الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه”، متسائلا “هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟”،. في إشارة إلى قرار القضاء بإلغاء قانون الأمن الغذائي.

وأضاف “إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم”، مشيرا إلى أن “السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة”.

وتابع الصدر، لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله تشكيل حكومة الأغلبية”.

ولوح الصدر للإطار التنسيقي بورقة الشارع وقال ، “للمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها”.

جهات خارجية

وأعلن مقتدى الصدر، تحوله إلى المعارضة الوطنية، لمدة لا تقل عن 30 يوماً. وقال الصدر في تغريدة أمس الأحد: “تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على نفسي، وألا أكون تبعاً لجهات خارجية، وتشرفت بألا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة”.