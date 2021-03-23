العراق.. مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار دراجة نارية في بغداد

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرين، الثلاثاء، بانفجار دراجة نارية في منطقة المشتل شرقي بغداد ، حسب ما ذكره مصدر أمني عراقي، الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن أسباب الانفجار لا تزال غير معلومة، وأن الأجهزة المعنية تجري تحقيقا في الحادث، من دون مزيد من التفاصيل.

بيد أن مصدر آخر ذكر لموقع “السومرية نيوز” المحلي أن “عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية انفجرت ما أسفرت عن مقتل صاحب الدراجة”.

واضاف أن “القوات الأمنية قامت بأخذ هاتف صاحب الدراجة الذي قتل وكان ينوي تفجير العبوة على محال لبيع المشروبات الكحولية”.

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، تزايد استهداف محال المشروبات الكحولية في العاصمة بشكل كبير. وعلى مدار الأسابيع الماضية، تعرض ما لا يقل عن 14 متجرًا لبيع المشروبات الكحولية في جميع أنحاء المدينة للقصف بالقنابل الحارقة خلال فترة منتصف الليل أو قبل الفجر بقليل.

ويدير معظم الشركات مسيحيون أو إيزيديون، وهم أقليات مُنحوا لعقود التراخيص اللازمة لبيع الكحول في العراق.

وتبنت عدد من الميلشيات مثل “أهل المعروف” و”ربع الله” و”أهل القرى” عدد من تفجيرات هذه المحلات والملاهي الليلية في العراق.