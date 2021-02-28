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العراق.. مقتل وإصابة عناصر من الحشد الشعبي في انفجار بالأنبار

منذ 5 ساعات
عناصر من الحشد الشعبي

عناصر من الحشد الشعبي

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أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار، ، عن مقتل 7 من مقاتلي الحشد الشعبي على الأقل، وإصابة 7 آخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي الأنبار.

وقال المصدر في تصريحات لقناة “لحرة” الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن قوة من اللواء الثالث التابع لحشد الأنبار خرجت بعملية تفتيش للمناطق الصحراوية في منطقة المدهمفي وادي حوران، انفجرت سيارة أثناء عمليات التفتيش أسفر عن قتلى وجرحى في الانفجار.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية سارعت في فرض طوق أمنى على مكان الحادث، وتم نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى حديثة.

وبحسب مراسل الحرة، فإن القتلى هم: قاسم الجغيفي، أمر فوج الثاني في الحشد العشائري، وأحمد حميد بردي المحلاوي، وعمر عادل الزيدان الجغيفي، وحسام غانم عبد خراط الجغيفي، وشهاب أحمد لطيف الجغيفي

وقال بيان خلية الإعلام الأمني: “تواصل قواتنا الأمنية تطهير الأراضي من دنس عصابات داعش الإرهابية، وخلال واجب بحث وتفتيش تمكنت قوة مشتركة من لواء المشاة الثامن والحشد العشائري، من العثور على عجلة مفخخة في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة حيث باشر الجهد الهندسي بتفكيكها وأثناء المعالجة انفجرت هذه العجلة”.

وأفادت أن هذا الانفجار أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين من لواء المشاة الثامن، ومقتل ٦ وإصابة 2 من عناصر الحشد.

    المصدر :
  • الحرة

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