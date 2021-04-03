العراق.. نجاة مسؤول استخباراتي كبير من محاولة اغتيال في بغداد

أعلنت وسائل إعلام عراقية عن نجاة مساعد مدير المخابرات العسكرية العراقية، السبت، من محاولة اغتيال جنوب شرقي بغداد.

وقالت مصادر أمنية إن مساعد مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد حوشي المكصوصي تعرض لمحاولة الاغتيال قرب جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة.

وأوضحت المصادر أن محاولة الاغتيال تمت من خلال استخدام 3 سيارات هاجم مستقلوها العميد المكصوصي أثناء عودته من محافظة واسط.

لا تزال عمليات الاغتيال في العراق، تشكل الخطر الأكبر بدوافع سياسية وجنائية، وإن كانت محافظة ميسان جنوب البلاد تحتل المرتبة الأولى.

وقتل نحو 600 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بينهم منظمون شباب قتلوا بالرصاص.

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي وصل إلى السلطة في أيار/مايو بعد ضغوط في الشارع أجبرت رئيس الوزراء السابق على الاستقالة، بحماية التجمعات واعتقال المسؤولين عن أعمال العنف السابقة.