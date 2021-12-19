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العراق.. هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

19 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2021 10:25 صباحًا
هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

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قالت القوات الأمنية العراقية إن هجوم بصاروخين من نوع كاتيوشا استهدفا فجر الأحد المنطقة الخضراء في وسط بغداد حيث توجد السفارة الأمريكية.

وأوضحت القوات الأمنية أن “أحد الصاروخين تمّ إسقاطه، بالجو بواسطة منظومة سيرام” الدفاعية “أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات”، مضيفةً أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين.

وأضاف البيان أن “القوات الأمنية باشرت بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق”.

يأتي الهجوم قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات القتالية الأجنبية من البلاد.

ونقلت فرانس برس عن مصدر أمني أن أحد “الصاروخين أسقط قرب السفارة الأمريكية، بمنظومة “سيرام” الدفاعية فيما سقط الآخر قرب ساحة الاحتفالات الواقعة على بعد نحو 500 متر من السفارة”.

وفي الأشهر الأخيرة استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بالقنابل بطائرات بدون طيار القوات الأمريكية ومصالح أمريكية في العراق. ولا يتم تبني هذه الهجمات لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل موالية لإيران.

وأعلن العراق الأسبوع الماضي نهاية “المهام القتالية” لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على أراضيه، لتصبح مهام تلك القوات محصورة بالتدريب وتقديم المشورة.

وسيبقى نحو 2500 جندي أمريكي وألف جندي من قوات التحالف في العراق.

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