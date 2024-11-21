العراق وروسيا يناقشان استقرار سوق النفط العالمي

ناقش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أهمية التنسيق المشترك ضمن تحالف “أوبك بلس” لتحقيق استقرار في سوق النفط العالمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني من بوتين، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قبيل أيام من اجتماع لتحالف أوبك بلس، المقرر مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل.

وأورد البيان أن الطرفين استعرضا “موضوع الطاقة العالمية، وأهمية التنسيق بين جميع الدول المعنية ضمن منظمة أوبك، وتحالف أوبك بلس، بهدف استقرار أسعار النفط والغاز، ضمن معادلة تضمن مصالح المنتجين والمستهلكين“.

وتشهد أسعار النفط الخام مستويات تقل بأكثر من 20 دولاراً عن المتوسط الذي يطمح له تحالف أوبك بلس والبالغ قرابة 95 دولارا، في وقت بلغ سعر برميل نفط برنت في منتصف جلسة الخميس 74.2 دولار.

وأعلن العراق في أكثر من مناسبة أنه ملتزم بتعويض زيادة الإنتاج التي نفذها خلال عامي 2022 و 2023، عبر تقليص كميات الإنتاج خلال الفترة من 2024 حتى سبتمبر/أيلول 2025.

والعراق عضو في منظمة “أوبك” بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، بينما روسيا عضو في تحالف أوبك بلس بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.

في سياق آخر، أكد السوداني وبوتين، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنهاء الحرب بالمنطقة ومنع اتساعها.

وتناول مسؤولا البلدين، تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرى التأكيد على “أهمية أن تبذل الدول الكبرى المزيد من الجهود في سبيل إنهاء الحرب وعدم اتساعها بالشكل الذي يهدد الاستقرار في المنطقة والعالم”.

جدير بالذكر أن إسرائيل ترتكب حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ أكثر من 13 شهرا، ووسعت عدوانها منذ نحو شهرين على لبنان.