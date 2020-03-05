العراق..وفاة حالتان بفيروس “كورونا”

لقي شخصان في العراق حتفهما، الأربعاء، جراء فيروس كورونا المستجد .

وأعلن المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية أن الشخصين اللذين توفيا، أحدهما في إقليم كردستان العراق والآخر في بغداد.

وقال الطبيب أياد النقشبندي لوكالة فرانس برس “توفي رجل 70 عاما بعد تدهور صحته إثر إصابته بكورونا”.

وكان الرجل وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته وفقا للمتحدث.

وفي بغداد، أعلنت وزارة الصحة لاحقا في بيان وفاة شخص أصيب بالعدوى، لافتة إلى أنه كان يعاني “نقصا في المناعة”.

وسجلت السلطات العراقية أكثر من 30 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، بينهم 30 عراقيا عائدين من إيران، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب سيف البدر.

وأعلن البدر الثلاثاء اكتشاف 31 حالة إصابة جديدة، أحدها لطالب إيراني غادر العراق، البلد المجاور لإيران التي تعد بين أكثر البلدان تضررا بالوباء.

وكشفت إيران أن عدد المصابين تجاوز 2330، مشيرة إلى أن الوفيات بلغت 77.