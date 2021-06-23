الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق يخطط لاستخدام "طائرات مسيّرة" لحماية خطوط الكهرباء

23 - يونيو - 2021
كهرباء العراق

كهرباء العراق

A A A
طباعة المقال

تخطط وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، لتوظيف طائرات مسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا.

وأكد المحنا “السعي لاستخدام الطائرات المسيرة في حماية الخطوط الكهربائية”، مشيرا إلى أن “هناك تفاوضا مع شركات صينية بهذا الصدد، فضلا عن وجود دعم دولي للعراق في هذا المجال”.

وأشار المتحدث إلى أنه “سيتم توقيع عقد لجلب طائرات لحماية الحدود وحماية خطوط الكهرباء والمنتجات النفطية”.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، الثلاثاء، تأكيده أن الوزارة “اتخذت جملة من الإجراءات، شملت مخاطبات رسمية لوزارتي الدفاع والداخلية ومناشدات للقوات الماسكة للأرض، بضرورة توفير الحماية اللازمة للأبراج الناقلة للطاقة”،

ولفت موسى إلى أن “وزير الكهرباء طالب مديرية حماية الطاقة بتوفير الإجراءات اللازمة من خلال ربط الكاميرات الحرارية على مسارات الخطوط الناقلة للطاقة”.

وأشار المسؤول إلى أن السلطات اجتمعت مع وجهاء العشائر في المناطق التي تنتشر فيها الأبراج للتأكيد على سلامة الخطوط الكهربائية.

ويأتي هذا بعد يوم انقطعت فيه الكهرباء عن جميع محافظات الجنوب والوسط في الدولة النفطية، وبعد أن أكد المسؤولون وجود “خلل فني” في محطة الزبيدية، ووسط مخاوف من شن تنظيم داعش هجمات على خطوط الإمداد.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    زيلينسكي يحذر: لن نقبل أبداً إعادة توربينات نورد ستريم إلى ألمانيا
    إطلاق نار بمركز تسوق بأميركا
    مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تسوق في الولايات المتحدة
    محتجون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا - رويترز
    سريلانكا تفرض حالة الطوارئ... والاعتصامات باقية إلى أجل غير مسمّى!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟