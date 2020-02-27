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العراق يسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والمصدر إيران

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 6 حالات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالة السادسة المصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي يشكل تفشيه قلقا واسعا حول العالم، تعود لشاب عراقي عاد إلى البلاد من إيران.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، أن الوزارة اكتشفت حالة “شاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران وراجع إحدى المؤسسات الصحية في بغداد وأجريت له الفحوصات المختبرية وتمّ الحجر عليه ليتبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات المختبرية إيجابية”.

وأضاف أن الحالة الصحية للشاب جيدة، وهو موجود في إحدى المستشفيات الخاصة في العاصمة العراقية، وأنه “تم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته حسب اللوائح الصحية العالمية”.

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وكان العراق قد سجل أول إصابة لطالب إيراني زائر، ثم لعائلة في كركوك مكونة من 4 أفراد عادوا من إيران أيضا.

وحظرت السلطات العراقية الأربعاء، التجمعات والسفر لعدد من الدول، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة العراقي إن العراق حظر كل التجمعات العامة ومنع المسافرين من الكويت والبحرين من دخول البلاد، ليرتفع عدد الدول التي وضعت على قائمة منع الدخول إلى البلاد إلى 9 دول في ظل تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت “رويترز” عن المسؤول العراقي قوله في بيان إن “المواطنين منعوا أيضا من السفر للدول التسع، وهي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا بالإضافة إلى البحرين والكويت”.

كما أمر بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإغلاق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية من 27 فبراير وحتى 7 مارس.

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