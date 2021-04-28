العراق يعتزم بناء 7000 مدرسة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الوطني لبناء آلاف المدارس، مشيرة إلى أنها بانتظار العطاءات والعروض الخاصة ببناء تلك المدارس من الشركات الصينية.

ونقلت صحيفة ”الصباح“ الرسمية عن المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، قوله إن المشروع يتضمن بناء نحو 7 آلاف مدرسة في عموم محافظات العراق، مبينا أن المرحلة الأولى منه ستشهد تنفيذ ألف مدرسة.

وأضاف أن المركز الوطني للاستشارات الهندسية وضع التصاميم الخاصة بهذه المدارس، اختيرت منها ثلاثة تصاميم ستعتمد لبناء المدارس وفق المواصفات الحديثة والعالمية، لافتا إلى أن المحافظات أوفت بالتزاماتها وأرسلت المساحات المخصصة والجاهزة لبناء المدارس مكتملة من جميع النواحي الفنية والإدارية مع تهيئة الأراضي التي ستشيد عليها.

وأكد مجيد أن الأمانة العامة فاتحت اللجنة العليا الخاصة بالمشروع، والتي خاطبت بدورها، الصين عبر وزارة الخارجية وسفارتها في العراق لمخاطبة الشركات، مضيفا أن الأمانة بانتظار وصول العطاءات الخاصة والعروض من الشركات الصينية لفتحها والمفاضلة فيما بينها لاختيار الأنسب لغرض المصادقة عليها والمباشرة بالمشروع.