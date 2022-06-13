العراق يعلن ضبط زورق إيراني يحمل شحنة مخدرات

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الإثنين، اعتقال إيرانيين اثنين بحوزتهما 6 كيلوجرامات من المخدرات خلال محاولتهما إدخالها البلاد عبر شط العرب.

وذكر بيان لقيادة حرس حدود العراق أن “قوة مشتركة من شعبة استخبارات وعناصر مجموعة زوارق حرس حدود السواحل الثانية تمكنت من إحباط محاولة تسلل اثنين إيرانيي الجنسية بحوزتهما كمية من الحشيشة المخدرة تقدر بـ6 كيلوجرامات مع زورق صيد”.

وأوضح البيان أن “العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عملية تهريب من الجانب الإيراني عبر شط العرب بواسطة زورق وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتسليمهما إلى الجهات المختصة”.

كانت العمليات المشتركة أعلنت الأسبوع الماضي، الشروع ببناء سدة ترابية بطول 109 كم على الضفة الغربية من شط العرب المحاذية للحدود الإيرانية للسيطرة على منافذ توريد المخدرات إلى البلاد ومنع عمليات التسلل.

وبحسب تقارير لمؤسسات رسمية ومراكز مختصة فإن أغلب المخدرات التي تدخل العراق تأتي عبر منافذ البلاد الجنوبية قادمة من إيران.

ويسجل العراق ارتفاعاً متصاعداً في ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات والتي يعزوها مراقبون إلى ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية وأسباب تتعلق بالفقر والبطالة واضطراب الأوضاع المعيشية.