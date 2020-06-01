العراق يغلق معبرا حدوديا مع إيران بسبب كورونا

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أغلق إقليم كردستان العراق، يوم الإثنين، معبر ”باشماخ“ الحدودي مع إيران، بعد تسجيل 51 إصابة بفيروس كورونا في قضاء بنجوين التابع للإقليم.

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر أمنية قولها، إن ”السلطات الأمنية في إقليم كردستان أغلقت معبر باشماخ الحدودي مع إيران لمدة 3 ايام“.

وأضافت المصادر، أن ”أنباء أفادت بإصابة اثنين من الكوادر الطبية داخل المعبر، ما دفع الكوادر الصحية لإجراء حملة للتعقيم والتعفير داخل القضاء“.

وكانت السلطات العراقية، قد أعلنت السبت الماضي عن فرض حظر تجوال شامل في عموم البلاد لمدة أسبوع، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد تخطي عدد الإصابات 6 آلاف حالة.