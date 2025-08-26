الأربعاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
العراق يقر مبادئ التعاون مع شركة سيمنس إنرجي الألمانية

منذ 18 دقيقة
علم العراق

قال مجلس الوزراء العراقي في بيان اليوم الثلاثاء إنه أقر مبادئ التعاون في مجال الطاقة بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس إنرجي الألمانية والمضي بتنفيذها.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وشاركت الشركة الألمانية شاركت سابقا في مشاريع كهرباء في العراق، بما في ذلك فوزها بعقود خدمة طويلة الأمد لثلاث محطات كهرباء في 2023 في إطار تعاون أوسع في قطاع الطاقة. وفي نفس العام، وقعت سيمنس أيضا اتفاقية لتطوير شبكة الكهرباء العراقية.

ويعاني العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي من إيران لتوليد الكهرباء، باستمرار من نقص في إمدادات الكهرباء يتفاقم خلال الصيف.

