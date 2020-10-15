استمع لاذاعتنا

العراق يلغي عقد تجاري مع مؤسسة تركية بسبب مخاوف أمنية

منذ 52 دقيقة
العلم العراقي والتركي

العلم العراقي والتركي

A A A
طباعة المقال

أعلنت العراق، الخميس، عن إلغاء عقد تجاري مع مجموعة بقيادة مؤسسة البترول التركية “تباو” لتطوير حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إن العراق يدعو شركات الطاقة العالمية للتنافس على تطوير الحقل بحسب ما نقلته الوكالة، بعد أن أوقفت المجموعة بقيادة “تباو” عمليات التطوير في الحقل في 2014 بسبب مخاوف أمنية.

وقال الوزير إن “وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل” بحسب وكالة الأنباء العراقية.

ووقع العراق في 2011 اتفاقا مع المجموعة التي تضم شركة كورياجاس كورب (كوجاس) وكويت إنرجي لتطوير الحقل الواقع في محافظة ديالى.

وأوقفت المجموعة عمليات التطوير في 2014 بسبب مخاوف أمنية بعد أن اجتاح تنظيم داعش مساحات شاسعة من العراق.

وقال مسؤولون في الوزارة العراقية إن المجموعة التي تقودها “تباو” التركية لم تستأنف أعمال التطوير في الحقل حتى بعد طلبات متكررة تقدمت بها الحكومة إثر تحسن الأمن في المنطقة.

المزيد من أخبار العالم

هجمات النظام السوري وروسيا "ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية"
هيومن رايتس: هجمات النظام السوري وروسيا.. “ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”
منظومة إس-400
تركيا تغلق مجالها الجوي لاختبار منظومة”إس-400″
لوريان توداي
إطلاق منصة “لوريان توداي” الاخبارية باللغة الانكليزية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
قلق وترقّب في الأسواق… دولار السوق السوداء يعاود الإرتفاع
مستشفى دمشق
أدى لبتر أطرافها بالتدريج.. توثيق أغرب حالة طبية لطفلة سورية في دمشق
الإصابة الثانية بكورونا ستكون بعوارض أقوى من الأولى
الفيروس المقلق.. تكرار الإصابة بـ”كورونا” أشد وطأة وأكثر فتكاً!