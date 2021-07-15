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العراق يوافق على تجديد عقد بيع النفط الخام إلى الأردن

15 - يوليو - 2021
حقل نفط بالعراق

حقل نفط بالعراق

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وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، على تجديد العقد السنوي لبيع النفط الخام إلى الأردن.

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، أن مجلس الوزراء وافق على تجديد عقد بيع النفط الخام إلى الأردن، بكمية 10 آلاف برميل.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن “اسماعيل أكد خلال استقباله وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة الزواتي، حرص العراق على توطيد العلاقات الثنائية مع الأشقاء في المملكة الأردنية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي”.

وأضاف وزير النفط، أن “اللقاء تضمن بحث ومناقشة وتوصيات ومخرجات القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر في مجال التعاون في ملف الطاقة التي عقدت في بغداد في يونيو الماضي، كما تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأكد أن “مشروع أنبوب البصرة – العقبة المزمع انشاؤه بين العراق والأردن لتصدير النفط الخام يحظى باهتمام الوزارة وهو قيد النقاشات في الوقت الحاضر من قبل اللجان الفنية والتجارية”، موضحا أنه “يهدف إلى تحقيق الجدوى الاقتصادية والتجارية بما يدعم خطط التنمية المستدامة، وأن يضيف قيمة اقتصادية للبلدين”.
وعن بيع النفط الخام إلى الأردن أشار اسماعيل إلى “موافقة مجلس الوزراء على تجديد التعاقد السنوي وبكمية 10 آلاف برميل”.

من جانبها، قالت وزيرة الطاقة والثروات المعدنية الأردنية إن “الزيارة تأتي لمتابعة وبحث ملف النفط والطاقة مع العراق بعد عقد القمة الثلاثية، فضلا عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها مشروع أنبوب البصرة – العقبة الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي تعود بالفائدة الاقتصادية لكلا الشعبين الصديقين”.

وكانت وزيرة الطاقة الأردنية قد وصلت إلى بغداد لبحث عدد من الملفات والمواضيع مع وزارات النفط والكهرباء والتخطيط.

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