العراق.. 28 وفاة جديدة بكورونا و 1268 إصابة

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، وفاة 28 شخصا بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: ”سجلت مختبراتنا لهذا اليوم 1268 إصابة في مختلف محافظات العراق“.

وأشارت إلى ”تسجيل 28 حالة وفاة جديدة و282 حالة شفاء“.

وبذلك يرتفع مجموع الإصابات في العراق إلى 12366.

ومددت السلطات العراقية الحظر الشامل لمدة أسبوع بدءا من يوم الأحد، مع التشديد على تطبيقه.

وقد قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، إغلاق محافظات وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية إلى أجل غير مسمى.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد ترأس أمس السبت، اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووجه خلاله باستمرار الحظر هذا الأسبوع وتحويله لجزئي الأسبوع المقبل.

وخصص الاجتماع لمناقشة تطورات وتداعيات جائحة كورونا في البلاد، والإجراءات الواجب اتخاذها.

وبحث الاجتماع إجراءات الحظر بسبب جائحة كورونا، حيث وجّه رئيس الكاظمي باستمرار فرض الحظر لهذا الأسبوع وتحويله لجزئي اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وثمّن الكاظمي دور الكوادر الصحية الذين يبذلون جهودا كبيرة في مواجهة الوباء وحرصهم على أداء واجباتهم، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية في تنفيذ حظر التجوال وإسناد الكوادر الصحية في واجباتها.

كما أكد على أهمية تعزيز وعي المجتمع والمواطن، لاسيما في هذه المرحلة التي تزايدت فيها الإصابات، وأصبح الجميع يدرك خطورة المرض، وأن الحكومة وكل أجهزتها تبذل جهودا مضنية لمواجهة الجائحة ومحاولة تطويق الوباء والتقليل من آثاره والحفاظ على صحة المواطنين.

وبيّن الكاظمي أن زيادة نسبة الفحوصات التي تنفذها الفرق الصحية في بغداد والمحافظات كشفت حجم الإصابات، مشددا على أهمية أن يلتزم الجميع بشروط السلامة الوطنية والتباعد الاجتماعي.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى رفع مستوى التوعية في البلاد، من خلال الفعاليات المجتمعية المختلفة، من أجل إلزام المواطنين بالشروط الصحية والتدابير الوقائية والحفاظ على سلامتهم.