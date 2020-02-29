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العراق.. 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس ”كورونا“ ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى (13) حالة، مشددة على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان صحفي، إن“وزارة الصحة والبيئة اكتشفت 5 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، 4 منها في بغداد (3 في الكرخ، وواحدة في الرصافة) والخامسة في محافظة بابل“.

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وبين البدر أنه“تمت متابعة المصابين من قبل وزارة الصحة، وأُخذت العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية لهم، وتبين أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليًا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي“.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل إصابة ثانية مؤكدة في العاصمة بغداد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8 منذ تسجيل أول حالة، يوم الاثنين الماضي.

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