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العشائر الأردنية تؤكد دعمها لوحدة سوريا وترفض التدخلات الخارجية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - يوليو - 2025 9:38 مساءً
علم الاردن

علم الاردن

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أصدرت العشائر الأردنية بيانًا أكدت فيه حرصها العميق على وحدة الأراضي السورية ورفضها لأي فتنة داخلية أو تدخل خارجي من شأنه أن يهدد النسيج الاجتماعي السوري أو يؤدي إلى مزيد من سفك الدماء.

كما شددت العشائر في بيانها على ضرورة احترام إرادة الشعوب، مناشدة كافة الأطراف الدولية والإقليمية الالتزام بمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأكدت العشائر الأردنية وقوفها إلى جانب الشعب السوري في تطلعاته نحو الأمن والاستقرار، مجددة دعوتها إلى اعتماد الحوار سبيلاً وحيداً لحلّ الأزمات وتجنيب المنطقة مزيداً من التوترات

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