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العفو الدولية: الترحيل القسري لسكان غزة "جريمة حرب"

منذ 43 دقيقة
تدهور الأوضاع الصحية بقطاع غزة

تدهور الأوضاع الصحية بقطاع غزة

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اعتبرت منظمة العفو الدولية الأربعاء أي مساع إسرائيلية لترحيل الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة بمثابة “جريمة حرب”.

وقالت المنظمة -في بيان لها- إن “على إسرائيل التخلي فورا عن أي خطط للضم والترحيل الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة”.

وأشارت إلى أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أن “أي نقل قسري للفلسطينيين (في القطاع) سيعد جريمة حرب”.

وشددت على أن الحكومة الإسرئيلية تستخدم قضية الأسرى “ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها” ضد الفلسطينيين في غزة.

يشار إلى أن تسريبات إسرائيلية أفادت قبل أيام بأن تل أبيب صدقت على خطة لاحتلال غزة بالكامل.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الخطة التي صادق عليها “الكابينت” وتتضمن احتلال القطاع ونقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

كما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي عن خطة لإعادة بناء قطاع غزة وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد تهجير سكانه، وهو ما أثار حينئذ انتقادات واسعة إقليميا ودوليا.

وتسيطر إسرائيل حاليا بالفعل على ما يقرب من ثلث قطاع غزة، لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات، التي تمنع دخولها للقطاع منذ مارس/آذار الماضي.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة على غزة بدعم أميركي، خلفت أزيد من 52 ألف شهيد، معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب سقوط عشرات الآلاف من الجرحى وتدمير القطاع بالكامل وتهجير وتجويع السكان.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • وكالات

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