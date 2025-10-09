العقوبات الأمريكية تطال شركة نفط مملوكة لروسيا في صربيا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الروسية (نيس)، ومقرها صربيا، اليوم الخميس مما دفع كرواتيا المجاورة إلى قطع إمدادات النفط الخام وأثار مخاوف من أن المصفاة الوحيدة في البلاد ستتوقف عن العمل في غضون أسابيع.

وقال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش في خطاب بثه التلفزيون إنه بدون الإمدادات، فإن المصفاة التابعة لشركة نيس التي تزود صربيا بمعظم المنتجات النفطية بما في ذلك البنزين ووقود الطائرات، ستواجه صعوبة في العمل بعد الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف أن المخزونات ممتلئة وأن المنتجات النفطية المتوفرة حاليا تكفي لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية العام.

وتابع “هذه عواقب وخيمة للغاية على بلدنا بأكمله، من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل النواحي الأخرى… والأمر لا يتعلق فقط بعمل شركة واحدة بل ستكون له عواقب وخيمة على البلد بأكمله”.

وأعلنت الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني عن فرض عقوبات على شركة نيس، أكبر مستورد للنفط في صربيا وأحد آخر أصول الطاقة الروسية المتبقية في أوروبا.

وأدت سلسلة من الإعفاءات إلى تأجيل الإجراءات حتى اليوم الخميس، عندما قالت شركة نيس إنه لا يوجد تأجيل آخر وشيك.

وقالت الشركة في بيان “لم يتم تمديد الترخيص الخاص من وزارة الخزانة الأمريكية، الذي يتيح أعمال التشغيل السلس”.

وقال مشغلو خط الأنابيب (غاناف) الذي ينقل النفط الخام من كرواتيا في بيان إنهم أوقفوا الشحنات إلى صربيا ويتطلعون إلى التوسع في أسواق أخرى.