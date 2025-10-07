العقود الأمريكية الآجلة للذهب تكسر حاجز 4 آلاف دولار

تجاوزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، اليوم الثلاثاء، مستوى أربعة آلاف دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة على الإطلاق بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر واستمرار الطلب على الملاذ الآمن في ظل الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1513 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.9 بالمئة إلى 4009.90 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى لها عند 4011.30 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3986.29 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3988.59 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال بيتر جرانت، نائب رئيس شركة زانر ميتالز وكبير خبراء المعادن فيها “هناك تدفقات مستمرة على أصول الملاذ الآمن تنبع جزئيا من إغلاق الحكومة (الأمريكية) وعدم وجود مؤشر حقيقي على إمكان حل الأزمة في المدى القريب. لذا، لا يزال هناك طلب جيد على الذهب”.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدا، في ظل انخفاض أسعار الفائدة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وقفزت أسعار الذهب 51 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

وارتفعت أسعار الذهب بدعم مجموعة عوامل، منها توقعات خفض أسعار الفائدة والضبابية السياسية والاقتصادية المستمرة وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار.

وأدى الإغلاق الحكومي المستمر لليوم السابع إلى تأجيل صدور مؤشرات اقتصادية رئيسية، مما دفع المستثمرين إلى الاعتماد على بيانات ثانوية غير حكومية لتقييم توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية وحجمه.

ويتوقع المستثمرون الآن خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر، وخفضا آخر بالمقدار نفسه في ديسمبر كانون الأول.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن البنك المركزي واصل شراء الذهب في سبتمبر أيلول، وذلك للشهر الحادي عشر على التوالي.

ورفع بنك جولدمان ساكس أمس الاثنين توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر كانون الأول 2026 إلى 4900 دولار للأوقية من 4300.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 48.10 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1633.90 دولار، وزاد البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1361.37 دولار.