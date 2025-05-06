العملات الآسيوية تصعد بقوة والدولار يتراجع وسط شكوك السوق

كافح الدولار للصعود اليوم الثلاثاء مع امتداد ارتفاع نظيره التايواني غير المسبوق والمستمر منذ يومين إلى عملات آسيوية أخرى مما يسلط الضوء على هشاشة العملة الأمريكية.

وقالت سلطة النقد في هونج كونج، وهي البنك المركزي الفعلي هناك، في وقت سابق من اليوم إنها اشترت 7.8 مليار دولار (60.5 مليار بدولار هونج كونج) لمنع العملة المحلية من الارتفاع وكسر ربطها بالعملة الأمريكية.

كما يترقب المستثمرون إحراز تقدم فعلي في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة ومؤشرات على تحسن في العلاقات الصينية الأمريكية، بدلا من مجرد تلميحات من المسؤولين.

وارتفع الدولار التايواني أمس الاثنين إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 29.59 للدولار، بعد أن قفز بنسبة ثمانية بالمئة في يومين، في تحرك تزامن مع انتهاء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان في واشنطن. واستقر في أحدث تعاملات عند 30.02 للدولار.

وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون “في حين أن هذا التحرك كان مدفوعا بنشاط التحوط… فإن العامل الذي يتحدث عنه الكثيرون هو ما إذا كانت هذه الدول ذات العملات ‘الضعيفة’ تاريخيا والخاضعة للإدارة بشكل كبير تناشد الآن ترامب من خلال… العملة وتسمح الآن برفع قيمة العملة في إطار المفاوضات التجارية”.

ونفى البنك المركزي التايواني مرارا وجود مثل هذه الصفقة، ولكن السوق غير مقتنعة تماما وترى أن قفزة الدولار التايواني تحظى بموافقته الضمنية، كما ستحظى بترحيب على الأرجح من جانب الولايات المتحدة.

واستفادت عملات مثل الدولار الأسترالي والين أيضا من التداعيات، حيث حومت العملة الأسترالية في أحدث تعاملات بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته أمس الاثنين عند 0.6449 دولار.

وتراجع الين قليلا إلى 143.99 مقابل الدولار، ولكن ذلك جاء بعد ارتفاعه 0.9 بالمئة خلال الليل.

وصعد اليوان الصيني في التعاملات المحلية إلى أعلى مستوى منذ 20 مارس آذار عند 7.23 للدولار، بعد إعادة فتح التداول بعد فترة انقطاع طويلة.

وتعزز هذه التحركات وجهة نظر تقول إن المستثمرين تراجعوا عن تفضيلهم للدولار بسبب سياسة الرسوم الجمركية العالمية الفوضوية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.

وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي “عادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل أساسي إلى ما كانت عليه قبل ‘يوم التحرير’، ولكن الدولار الأمريكي لا يزال أضعف بشكل حاد”.

وأضافت “أعتقد أن هذا يشير فقط إلى أن الأسواق لا تزال غير متأكدة من وضع الدولار الأمريكي كملاذ آمن… المستثمرون حذرون من وضع أموالهم في الدولار”.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل مجموعة من العملات إلى 100.04. وكان مؤشر العملة الأمريكية سجل انخفاضا شهريا 4.3 بالمئة الشهر الماضي، وهو أسوأ هبوط في أكثر من عامين.

ويعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بشأن السياسة النقدية غدا الأربعاء ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفض اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.1287 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني 0.24 بالمئة إلى 1.3265 دولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5949 دولار.

ويجتمع بنك إنجلترا أيضا هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الخميس في وقت تزيد فيه رسوم ترامب من قتامة توقعات النمو العالمي، في حين من المتوقع أن يبقي البنكان المركزيان في النرويج والسويد أسعار الفائدة ثابتة.