العملة الهندية تنخفض الى مستوى قياسي أمام الدولار

انخفضت الروبية الهندية الى مستوى قياسي أمام الدولار، الاثنين، قبل زيادة متوقعة في معدل الفائدة الأميركية هذا الأسبوع بهدف مواجهة التضخم.

وللمرة الأولى، تم تداول 78.2825 روبية مقابل دولار واحد، حيث عزز تقرير التضخم الأميركي الذي تجاوز التوقعات يوم الجمعة احتمالات تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وانزلق مؤشر سينسيك بنحو 2.1% حيث سحب الأجانب أكثر من 24 مليار دولار من الأسهم المحلية.

وتأثرت العملة الهندية بارتفاع أسعار النفط، وبسبب قوة الاحتياطي الفيدرالي وتدفقات رأس المال الخارجة في الأسواق الناشئة، يتحول المستثمرون الأجانب إلى حالة نفور من المخاطرة.

وخلال الأشهر الأخيرة، تبنت البنوك المركزية سياسات أكثر تشددا بما في ذلك في الهند، حيث رفع البنك الاحتياطي تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة الأسبوع الماضي للمرة الثانية في عدة أشهر.

يأتي ذلك فيما تتواصل الاضطرابات في الهند على خلفية التصريحات المسيئة للاسلام، اذ قال مسؤولون الاحد، إن الشرطة في الشطر الهندي من إقليم كشمير ألقت القبض على شاب لنشره مقطع فيديو يهدد بقطع رأس متحدث سابق باسم الحزب الحاكم كان قد أدلى بتصريحات مسيئة للنبي محمد.

وأزالت السلطات مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على موقع يوتيوب، في إطار مسعى أوسع نطاقًا لكبح الاضطرابات الدينية التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد.

وخرج مسلمون إلى الشوارع للاحتجاج على التعليقات المعادية للإسلام، التي أدلى بها اثنان من أعضاء حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) قبل أسبوع.