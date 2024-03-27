الغارديان البريطانية: أكثر من 130 برلمانيا يوقعون رسالة تحث الحكومة على حظر بيع الأسلحة لإسرائيل

أفاد موقع الغارديان البريطاني في تقرير نشره، حول تزايد الضغوط على الحكومة البريطانية لحظر بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وسط مؤشرات على أن إسرائيل تعتزم تجاهل قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وهذا أبرز ما جاء في التقرير:

◾️تقول رسالة وقَّعها أكثر من 130 برلمانياً إن “العمل كالمعتاد” بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل “أمر غير مقبول على الإطلاق”. وتقول إن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخراً، خلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.

◾️كما تشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علّقت بريطانيا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، و”اليوم أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكاً إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك”.

◾️وقالت الولايات المتحدة إن قرار مجلس الأمن غير ملزم، لكن المملكة المتحدة لا تشاركها هذا التفسير.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.