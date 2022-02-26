الغرب يعاقب بقوة.. فصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت”

فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت"

وافقت كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمفوضية الأوروبية على فرض عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا، بما فيها فصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت”.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت: “تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي، وإذا اقتضى الأمر، سيتم فصل البنوك الروسية الأخرى عن “سويفت”.

وأشار إلى أن “الشركاء الغربيين قرروا الحد من قدرة البنك المركزي الروسي على دعم سعر صرف الروبل عبر التعاملات المالية الدولية”.

ب]ورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركاء غربيين آخرين يعتزمون فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا”.

وأضافت أن “العقوبات ستشمل استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام سويفت المالي العالمي”.

و”سويفت” من أكبر شبكات التعامل المالي بين المصارف وأكثرها استعمالا في العالم.

lk [im HovnK قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “بريطانيا وحلفاءها اتخذوا إجراء حاسما الليلة مع شركائنا الدوليين لإقصاء روسيا من النظام المالي العالمي، من خلال منع بنوكها من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك”.

وأضاف جونسون على تويتر “اتخذنا إجراء حاسما الليلة مع شركائنا الدوليين لاستبعاد روسيا من النظام المالي العالمي بما في ذلك الخطوة الأولى المهمة المتمثلة في إخراج البنوك الروسية من نظام سويفت”.